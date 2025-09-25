Directorio de Empresas
Intact Financial Corporation
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Intact Financial Corporation Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Canada en Intact Financial Corporation totaliza CA$114K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intact Financial Corporation. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Intact Financial Corporation
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$114K
Nivel
L3
Base
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$9.8K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Intact Financial Corporation?

CA$225K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42.2K+ (a veces CA$422K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Científico de Datos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Intact Financial Corporation in Canada está en una compensación total anual de CA$163,384. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intact Financial Corporation para el puesto de Científico de Datos in Canada es CA$118,599.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Intact Financial Corporation

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Stripe
  • Lyft
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos