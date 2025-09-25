Directorio de Empresas
Intact Financial Corporation
  • Ajustador de Siniestros

  • Todos los Salarios de Ajustador de Siniestros

Intact Financial Corporation Ajustador de Siniestros Salarios

La compensación total promedio de Ajustador de Siniestros in Ireland en Intact Financial Corporation va desde €22.3K hasta €31.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intact Financial Corporation. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

€23.9K - €28.2K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ajustador de Siniestros envíos en Intact Financial Corporation para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

€142K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Intact Financial Corporation?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ajustador de Siniestros en Intact Financial Corporation in Ireland está en una compensación total anual de €31,083. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intact Financial Corporation para el puesto de Ajustador de Siniestros in Ireland es €22,316.

