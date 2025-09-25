Directorio de Empresas
Instacart
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
  • Salarios
  • Gerente de Diseño de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Diseño de Producto

Instacart Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in Canada en Instacart va desde CA$163K hasta CA$237K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$187K - CA$213K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Que te Paguen lo que Valés

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 2 años:

  • 50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Instacart in Canada está en una compensación total anual de CA$237,105. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Instacart para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in Canada es CA$162,758.

Otros Recursos