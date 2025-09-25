Directorio de Empresas
Instacart
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Instacart Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in United States en Instacart va desde $83K hasta $118K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$94K - $107K
United States
Rango Común
Rango Posible
$83K$94K$107K$118K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 2 años:

  • 50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Consultor de Gestión en Instacart in United States está en una compensación total anual de $118,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Instacart para el puesto de Consultor de Gestión in United States es $83,000.

