insightsoftware
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

insightsoftware Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en insightsoftware totaliza $196K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de insightsoftware. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
insightsoftware
Product Manager
hidden
Total por año
$196K
Nivel
-
Base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bono
$25.5K
Años en la empresa
23 Años
Años de exp.
28 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en insightsoftware?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

Otros Recursos