Inovalon Salarios

El salario de Inovalon va desde $43,675 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el rango bajo hasta $276,375 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Inovalon . Última actualización: 9/14/2025