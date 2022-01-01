Directorio de Empresas
Innovaccer
Innovaccer Salarios

El salario de Innovaccer va desde $9,325 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $260,100 para un Gerente de Diseño de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Innovaccer. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Ingeniero de Software Backend

Científico de Datos
Median $17.5K
Gerente de Producto
Median $55.8K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $67.7K
Analista de Datos
Median $9.3K
Diseñador de Producto
Median $21.6K
Gerente de Ciencia de Datos
$70.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
$77.7K
Consultor de Gestión
$16.5K
Operaciones de Marketing
$11.8K
Gerente de Diseño de Producto
$260K
Ventas
$11.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Innovaccer es Gerente de Diseño de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $260,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Innovaccer es $21,561.

