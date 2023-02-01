InnoPeak Technology Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de InnoPeak Technology oscila entre $93,132 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $265,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de InnoPeak Technology. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $265K
Científico de Datos
$237K
Ingeniero de Hardware
$165K

Legal
$221K
Diseñador de Producto
$109K
Gerente de Producto
$93.1K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at InnoPeak Technology is Ingeniero de Software with a yearly total compensation of $265,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at InnoPeak Technology is $192,960.

