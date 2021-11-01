INNOLUX Salarios

El salario de INNOLUX va desde $23,852 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $39,308 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de INNOLUX . Última actualización: 9/14/2025