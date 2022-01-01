Inmar Salarios

Directorio de Empresas
Inmar
El rango de salarios de Inmar oscila entre $79,600 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $224,400 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Inmar. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $109K
Gerente de Ciencia de Datos
$188K
Científico de Datos
$110K

Analista Financiero
$86.7K
Recursos Humanos
$79.6K
Marketing
$224K
Gerente de Producto
$147K
Ventas
$124K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
