Ingram Micro
  Salarios
  Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Ingram Micro Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en Ingram Micro va desde ₹925K por year para Software Engineer II hasta ₹1.65M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹1.11M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ingram Micro. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Ingram Micro?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Ingram Micro in India está en una compensación total anual de ₹1,650,438. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ingram Micro para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹728,800.

