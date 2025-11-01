Directorio de Empresas
Ingram Micro
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Ingram Micro Diseñador de Producto Salarios

La compensación de Diseñador de Producto in United States en Ingram Micro totaliza $183K por year para Principal Product Designer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $165K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ingram Micro. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Ingram Micro?

Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Producto en Ingram Micro in United States está en una compensación total anual de $220,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ingram Micro para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $161,197.

Otros Recursos