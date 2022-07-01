Infront X Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Infront X oscila entre $43,512 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $181,090 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Infront X. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Gerente de Producto
$181K
Gerente de Proyecto
$43.5K
Ingeniero de Software
$92.8K

Gerente de Programa Técnico
$161K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Infront X is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $181,090. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infront X is $126,793.

