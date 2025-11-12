Infosys Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Bengaluru en Infosys va desde ₹746K por year para JL3B hasta ₹2.08M por year para JL6B. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹1.01M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Nivel de Entrada ) ₹746K ₹742K ₹2.6K ₹1.1K JL3A Senior Systems Engineer ₹572K ₹557K ₹0 ₹15.5K JL4 Technology Analyst ₹1.12M ₹1.06M ₹3K ₹54.9K JL5 Technology Lead ₹1.58M ₹1.53M ₹0 ₹48K Ver 2 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Infosys, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

