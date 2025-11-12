Directorio de Empresas
Infosys
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • United States

Infosys Ingeniero de Software Backend Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software Backend in United States en Infosys va desde $71.2K por year para JL3B hasta $125K por year para JL6B. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $85K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Nivel de Entrada)
$71.2K
$71.2K
$0
$0
JL3A
Senior Systems Engineer
$81.3K
$81.3K
$0
$0
JL4
Technology Analyst
$88.9K
$88.6K
$0
$357
JL5
Technology Lead
$113K
$113K
$0
$0
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Infosys, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Backend en Infosys in United States está en una compensación total anual de $135,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Infosys para el puesto de Ingeniero de Software Backend in United States es $85,000.

