Infosys
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador UX

  • Greater Bengaluru

Infosys Diseñador UX Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Diseñador UX in Greater Bengaluru en Infosys totaliza ₹1.13M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Paquete Mediano
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.13M
Nivel
JL4
Base
₹1.13M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Infosys?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Infosys, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador UX en Infosys in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹1,215,443. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Infosys para el puesto de Diseñador UX in Greater Bengaluru es ₹1,130,885.

