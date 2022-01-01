Infostretch Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Infostretch oscila entre $118,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $169,150 para un Gerente de Diseño de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Infostretch. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $118K
Tecnólogo de la Información (TI)
$136K
Gerente de Diseño de Producto
$169K

Preguntas Frecuentes

El rol més ben pagat informat a Infostretch és Gerente de Diseño de Producto at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $169,150. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Infostretch és de $135,675.

