La compensación de Ingeniero de Software in United States en Infor va desde $78.9K por year para Associate Software Engineer hasta $123K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $84K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infor. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
