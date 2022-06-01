Info-Tech Research Group Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Info-Tech Research Group oscila entre $31,990 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $119,710 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Info-Tech Research Group. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Gerente de Proyecto
Median $102K
Consultor de Gestión
$61.7K
Ventas
$120K

Ingeniero de Software
$32K
Preguntas Frecuentes

Il ruolo più pagato segnalato in Info-Tech Research Group è Ventas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $119,710. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Info-Tech Research Group è di $81,643.

