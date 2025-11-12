Directorio de Empresas
Info Edge
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

  • India

Info Edge Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) in India en Info Edge totaliza ₹1.35M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹1.29M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Info Edge. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Info Edge?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) en Info Edge in India está en una compensación total anual de ₹4,039,791. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Info Edge para el puesto de Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA) in India es ₹1,382,510.

Otros Recursos