Info Edge Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en Info Edge totaliza ₹1.84M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹1.77M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Info Edge. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submisiones de Salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Info Edge?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Info Edge in India está en una compensación total anual de ₹2,237,962. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Info Edge para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in India es ₹1,665,459.

