  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Delhi Area

Info Edge Científico de Datos Salarios en Greater Delhi Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Delhi Area en Info Edge totaliza ₹2.53M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Info Edge. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Total por año
₹2.53M
Nivel
4a
Base
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Info Edge?

₹13.94M

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Científico de Datos katika Info Edge in Greater Delhi Area kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa ₹3,877,414. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Info Edge kwa jukumu la Científico de Datos in Greater Delhi Area ni ₹2,516,122.

Otros Recursos