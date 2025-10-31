Directorio de Empresas
Indus Valley Partners
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Indus Valley Partners Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in India en Indus Valley Partners va desde ₹509K hasta ₹708K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indus Valley Partners. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

₹545K - ₹642K
India
Rango Común
Rango Posible
₹509K₹545K₹642K₹708K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones envíos en Indus Valley Partners para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Indus Valley Partners?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Arquitecto de Datos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Indus Valley Partners in India está en una compensación total anual de ₹708,275. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indus Valley Partners para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹508,505.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Indus Valley Partners

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Tesla
  • Netflix
  • Uber
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos