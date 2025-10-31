Directorio de Empresas
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in India en Indus Valley Partners va desde ₹2.42M hasta ₹3.52M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indus Valley Partners. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

₹2.77M - ₹3.16M
India
Rango Común
Rango Posible
₹2.42M₹2.77M₹3.16M₹3.52M
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Indus Valley Partners in India está en una compensación total anual de ₹3,518,498. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indus Valley Partners para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹2,415,240.

