La compensación total promedio de Analista de Negocios in India en Indus Valley Partners va desde ₹1.35M hasta ₹1.88M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indus Valley Partners. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

₹1.46M - ₹1.77M
India
Rango Común
Rango Posible
₹1.35M₹1.46M₹1.77M₹1.88M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Indus Valley Partners?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Negocios en Indus Valley Partners in India está en una compensación total anual de ₹1,881,226. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indus Valley Partners para el puesto de Analista de Negocios in India es ₹1,346,049.

