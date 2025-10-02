Directorio de Empresas
Indra
Indra Ingeniero de Software Salarios en Chile

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Chile en Indra totaliza CLP 19.45M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indra. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Total por año
CLP 19.45M
Nivel
L2
Base
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bono
CLP 0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Indra?

CLP 152.53M

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Indra in Chile está en una compensación total anual de CLP 21,290,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indra para el puesto de Ingeniero de Software in Chile es CLP 19,447,952.

