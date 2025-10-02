Directorio de Empresas
Indra
Indra Ingeniero de Hardware Salarios en Madrid Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in Madrid Metropolitan Area en Indra totaliza €35K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indra. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Total por año
€35K
Nivel
L2
Base
€35K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Indra?

€142K

Últimas Submisiones de Salarios
Títulos Incluidos

Radio Frequency Engineer

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Hardware at Indra in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €46,644. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the Ingeniero de Hardware role in Madrid Metropolitan Area is €29,810.

Otros Recursos