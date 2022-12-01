Directorio de Empresas
IndiaMART
IndiaMART Salarios

El rango de salarios de IndiaMART oscila entre $6,585 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $28,744 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de IndiaMART. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $13.8K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero/a de Software Backend

Gerente de Producto
Median $28.7K
Ventas
$6.6K

Capitalista de Riesgo
$11.8K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at IndiaMART is Gerente de Producto with a yearly total compensation of $28,744. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IndiaMART is $12,839.

