Indeed
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Vancouver

Indeed Ingeniero de Software Salarios en Greater Vancouver

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Vancouver en Indeed totaliza CA$191K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Greater Vancouver totaliza CA$218K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L0
(Nivel de Entrada)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L1
Software Engineer I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Engineer II
CA$191K
CA$137K
CA$43.7K
CA$11.2K
L2-II
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Preguntas Frecuentes

