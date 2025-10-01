Directorio de Empresas
La compensación de Gerente de Producto in United Kingdom en Indeed va desde £161K por year para L3 hasta £127K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £136K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025

L2
Associate Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Product Manager
£161K
£78K
£69.8K
£13.4K
L4
Senior Product Manager
£127K
£92.7K
£24.6K
£9.2K
L5
Director
£ --
£ --
£ --
£ --
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Indeed in United Kingdom está en una compensación total anual de £215,213. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indeed para el puesto de Gerente de Producto in United Kingdom es £119,000.

