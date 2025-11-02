Directorio de Empresas
Indeed
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Atención al Cliente

  • Todos los Salarios de Atención al Cliente

Indeed Atención al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Atención al Cliente in India en Indeed va desde ₹769K hasta ₹1.12M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

₹882K - ₹1.01M
India
Rango Común
Rango Posible
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Atención al Cliente envíos en Indeed para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Atención al Cliente ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Atención al Cliente en Indeed in India está en una compensación total anual de ₹1,119,704. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indeed para el puesto de Atención al Cliente in India es ₹768,610.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Indeed

Empresas Relacionadas

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos