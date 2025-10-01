Directorio de Empresas
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Incred Finance Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Incred Finance totaliza ₹2.66M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Incred Finance. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.66M
Nivel
Senior
Base
₹2.34M
Stock (/yr)
₹171K
Bono
₹149K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Incred Finance?

₹13.94M

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

Otros Recursos