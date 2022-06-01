Directorio de Empresas
Included Health
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Included Health Salarios

El rango de salarios de Included Health oscila entre $114,570 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior y $332,655 para un Operaciones de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Included Health. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $219K
Asistente Administrativo
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operaciones de Negocios
$333K
Analista de Datos
$134K
Científico de Datos
$325K
Analista Financiero
$115K
Diseñador de Producto
$186K
Gerente de Programa
$208K
Gerente de Proyecto
$137K
Reclutador
$166K
Gerente de Ingeniería de Software
$265K
Investigador de Experiencia de Usuario
$286K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Included Health, las Concesiones de acciones/participaciones están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés una pregunta? Preguntale a la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos de carrera y más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Included Health es Operaciones de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $332,655. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Included Health es $197,003.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Included Health

Empresas Relacionadas

  • Carbon Health
  • Cohesity
  • Mapbox
  • Front
  • Deliverr
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos