Improving Ingeniero de Software Salarios en Guadalajara Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Guadalajara Metropolitan Area en Improving totaliza MX$596K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Improving. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Improving
Full-Stack Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Total por año
MX$596K
Nivel
Senior
Base
MX$596K
Stock (/yr)
MX$0
Bono
MX$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Improving?

MX$3.09M

Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Ingeniero de Software sa Improving in Guadalajara Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na MXMX$24,540,422. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Improving para sa Ingeniero de Software role in Guadalajara Metropolitan Area ay MXMX$13,243,967.

Otros Recursos