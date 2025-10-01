Directorio de Empresas
Impossible Foods Ingeniero Químico Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación total promedio de Ingeniero Químico in San Francisco Bay Area en Impossible Foods va desde $177K hasta $259K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Impossible Foods. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio

$204K - $232K
United States
Rango Común
Rango Posible
$177K$204K$232K$259K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Impossible Foods, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero Químico at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the Ingeniero Químico role in San Francisco Bay Area is $177,471.

