Imply Gerente de Ingeniería de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area en Imply va desde $344K hasta $502K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Imply. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio

$395K - $451K
United States
Rango Común
Rango Posible
$344K$395K$451K$502K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Imply, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Imply in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $501,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Imply para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area es $344,250.

