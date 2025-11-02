Directorio de Empresas
Immersive Labs
Immersive Labs Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom en Immersive Labs va desde £66.7K hasta £94.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Immersive Labs. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

£75.5K - £86K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£66.7K£75.5K£86K£94.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Immersive Labs?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Immersive Labs in United Kingdom está en una compensación total anual de £94,831. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Immersive Labs para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom es £66,703.

Otros Recursos