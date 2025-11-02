Immersive Labs Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom en Immersive Labs va desde £66.7K hasta £94.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Immersive Labs. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio £75.5K - £86K United Kingdom Rango Común Rango Posible £66.7K £75.5K £86K £94.8K Rango Común Rango Posible

+ £43.9K + £67.4K + £15.1K + £26.5K + £16.7K Don't get lowballed

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Immersive Labs ?

