IMC
IMC Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Netherlands en IMC va desde €146K por year para L1 hasta €160K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Netherlands totaliza €160K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
(Nivel de Entrada)
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en IMC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en IMC in Netherlands está en una compensación total anual de €201,089. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IMC para el puesto de Ingeniero de Software in Netherlands es €152,749.

