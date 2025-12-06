Directorio de Empresas
IMC
IMC Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in Israel en IMC va desde ₪346K hasta ₪493K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IMC. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$118K - $138K
Israel
Rango Común
Rango Posible
$103K$118K$138K$146K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en IMC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en IMC in Israel está en una compensación total anual de ₪493,127. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IMC para el puesto de Ingeniero Mecánico in Israel es ₪345,610.

