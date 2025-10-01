Illumio Gerente de Ingeniería de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area en Illumio va desde $213K hasta $309K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumio. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio $242K - $281K United States Rango Común Rango Posible $213K $242K $281K $309K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Illumio, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Illumio ?

