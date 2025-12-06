Directorio de Empresas
Illumina
Illumina Atención al Cliente Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumina. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$114K - $135K
United States
Rango Común
Rango Posible
$105K$114K$135K$144K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Illumina, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Atención al Cliente en Illumina in United States está en una compensación total anual de $143,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Illumina para el puesto de Atención al Cliente in United States es $105,000.

Otros Recursos

