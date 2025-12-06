Directorio de Empresas
IHS Markit
IHS Markit Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo de Negocios in Netherlands en IHS Markit va desde €61.8K hasta €84.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IHS Markit. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$76.2K - $92.1K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
$71.2K$76.2K$92.1K$97.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en IHS Markit?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Desarrollo de Negocios en IHS Markit in Netherlands está en una compensación total anual de €84,326. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IHS Markit para el puesto de Desarrollo de Negocios in Netherlands es €61,791.

