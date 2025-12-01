Ignitarium Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Hardware in India en Ignitarium va desde ₹4.22M hasta ₹6.15M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ignitarium. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio $55.4K - $63.1K India Rango Común Rango Posible $48.2K $55.4K $63.1K $70.3K Rango Común Rango Posible

