ICON Salarios

El salario de ICON va desde $94,097 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $173,400 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ICON. Última actualización: 10/17/2025

Ingeniero de Control
$136K
Científico de Datos
$119K
Ingeniero Mecánico
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Diseñador de Producto
$119K
Gerente de Producto
$173K
Gerente de Proyecto
$94.1K
Ingeniero de Software
$114K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ICON es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $173,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ICON es $119,400.

