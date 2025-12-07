Directorio de Empresas
HypeAuditor
HypeAuditor Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Serbia en HypeAuditor va desde $27.5K hasta $37.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HypeAuditor. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$29.5K - $35.6K
Serbia
Rango Común
Rango Posible
$27.5K$29.5K$35.6K$37.6K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en HypeAuditor?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Recursos Humanos en HypeAuditor in Serbia está en una compensación total anual de $37,584. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HypeAuditor para el puesto de Recursos Humanos in Serbia es $27,540.

