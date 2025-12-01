Husco Ingeniero de Control Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Control in United States en Husco va desde $68K hasta $95.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Husco. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio $73.6K - $85.6K United States Rango Común Rango Posible $68K $73.6K $85.6K $95.2K Rango Común Rango Posible

