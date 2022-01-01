Huntington National Bank Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Huntington National Bank va desde $64,675 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $200,400 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Huntington National Bank. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $91.5K

Ingeniero de Software Backend

Científico de Datos
Median $105K
Diseñador de Producto
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $128K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $200K
Analista de Negocios
$89.6K
Analista de Datos
$64.7K
Analista Financiero
$88.6K
Consultor de Gestión
$129K
Gerente de Producto
$137K
Gerente de Proyecto
$73K
Ventas
$194K
Analista de Ciberseguridad
$166K
Arquitecto de Soluciones
$139K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Huntington National Bank es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $200,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Huntington National Bank es $128,183.

Otros Recursos