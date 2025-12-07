Directorio de Empresas
Hungryroot
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Contador

  • Todos los Salarios de Contador

Hungryroot Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Hungryroot va desde $107K hasta $155K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Hungryroot. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$121K - $140K
United States
Rango Común
Rango Posible
$107K$121K$140K$155K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Contador envíos en Hungryroot para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Hungryroot?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Contador ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Contador en Hungryroot in United States está en una compensación total anual de $154,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hungryroot para el puesto de Contador in United States es $106,600.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Hungryroot

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Stripe
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hungryroot/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.