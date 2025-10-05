Directorio de Empresas
Houzz
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software
  • L3
  • Taiwan

Ingeniero de Software Nivel

L3

Niveles en Houzz

Comparar Niveles
  1. L3Software Engineer I
  2. L4Software Engineer II
  3. L5Senior Software Engineer
    4. Mostrar 3 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
NT$47,838
Salario Base
NT$1,422,630
Acciones ()
NT$54,341
Bono
NT$44,134

NT$5.09M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de NT$954K+ (a veces NT$9.54M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Houzz

Empresas Relacionadas

  • Jane
  • Bankers Healthcare Group
  • Tradesy
  • BARK
  • Vanguard
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos