Horizon Industries Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Horizon Industries va desde $147K hasta $201K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Horizon Industries. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$157K - $190K
United States
Rango Común
Rango Posible
$147K$157K$190K$201K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Horizon Industries?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa en Horizon Industries in United States está en una compensación total anual de $200,680. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Horizon Industries para el puesto de Gerente de Programa in United States es $147,050.

